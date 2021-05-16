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Іноземні авіакомпанії припинили польоти в Ізраїль

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Іноземні авіакомпанії припинили польоти в Ізраїль
У зв'язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту всі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.

У суботу авіаперевізники Fly Dubai і Etihad Air, припинили польоти в Ізраїль. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які відмінили всі власні рейси протягом останніх кількох днів.

Дошка розкладу польотів міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон" в Ізраїлі поки показує, що низка авіакомпаній все ще має заплановані рейси в країну, починаючи з 19 травня.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    этот пост имеет какое-то отношение к теме статьи?
  • Arkady Korshun
    сралин выкормил, научил и вооружил Адольфа, но тот понял, что сралин его тупо
    использует и решил сбить спесь с ХИТРОМДЕЛАННОГО СОЮЗНИКА,
    после чего сралин сделал высер рро братьёв и сестёр,
    ублюдок сралин руками Адольфа убил немало людей, но сам
    в тихаря убил ещё больше ...
  • Arkady Korshun
    говноМАУ отменило рейсы дае недели назад
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