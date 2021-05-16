Іноземні авіакомпанії припинили польоти в Ізраїль
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У зв'язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту всі іноземні авіаперевізники тимчасово призупинили польоти до Ізраїлю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.
У суботу авіаперевізники Fly Dubai і Etihad Air, припинили польоти в Ізраїль. Вони приєдналися до багатьох інших авіакомпаній, які відмінили всі власні рейси протягом останніх кількох днів.
Дошка розкладу польотів міжнародного аеропорту "Бен-Гуріон" в Ізраїлі поки показує, що низка авіакомпаній все ще має заплановані рейси в країну, починаючи з 19 травня.