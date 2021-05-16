У Києві за минулу добу 21 людина померла від коронавірусу, виявлено 137 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 137 хворих на коронавірус, померла 21 людина. Всього за період пандемії в місті підтверджено 4 940 летальних випадків від вірусу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 201 890", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 73 жінки, віком від 19 до 88 років, та 55 чоловіків, віком від 23 до 97 років. А також 4 дівчинки, від 11 до 16 років, і 5 хлопчиків, віком від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 114 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 369 людей. Загалом коронавірус подолали 132 332 мешканці столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 27, у Дарницькому – 25 та в Святошинському районі – 21 випадок", – зазначив Віталій Кличко.