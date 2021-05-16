Під красиві гасла про ЄС і НАТО уряд Шмигаля повертає нас у часи Януковича, - екміністр Саєнко про управління держпідприємствами

Якщо хтось думав, що після візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена, який засудив "фінт" уряду зі звільненням керівництва "Нафтогазу" без участі наглядової ради, Кабмін зробить висновки - ви помилилися. Замість вдосконалення реформи, там схоже вирішили банально її зламати.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" ексміністр Кабміну Олександр Саєнко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація з подальшою роботою наглядової ради "Нафтогазу" досі залишається під питанням.

"Посли країн Великої сімки не на жарт стурбовані цим. Опублікували заяву в твіттері, де написали, що уряд України як головний акціонер НАК "Нафтогаз" і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обов’язки незалежно. І додали, що необхідно удосконалити законодавчу базу щодо управління державними підприємствами відповідно до міжнародних стандартів. Взагалі, "Нафтогаз" тривалий час консервував та не вирішував реальні проблеми, і це потрібно робити зараз, але удосконалюючи реформу корпоративного управління, а не йдучи всупереч їй. І мова не стільки про НАК, скільки про загальні принципи", - пише він.

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"Але Денис Шмигаль в інтерв’ю "РБК-Україна" взагалі сказав, що уряд не зобов’язаний переконувати міжнародних партнерів в законності своїх рішень. Варто нагадати, що потім ці люди говорять, що західні партнери мають переходити від слів до діла, давати нам ПДЧ в НАТО, бачити нас в Європейському союзі. Проводять гарні форуми про НАТО і безпеку, говорять про те, яка в нас велика місія. Банально намагаються заговорити реальні факти красивими словами та продати суспільству картинку. Бо за логікою влади, Україна може взяти і в один дотик поставити під сумнів реформу корпоративного управління, реформу держслужби та багато інших, отримуючи при цьому фінансову підтримку від Заходу. І не дивлячись на це, нас мають взяти в НАТО та ЄС", - стверджує Саєнко.

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"Ще один яскравий приклад гальмування реформи корпоративного управління - ситуація в "Укргідроенерго". За підсумками 2020-го року прибуток склав 4 мільярди гривень, що в 4,7 рази більше від запланованого. Компанія і наглядова рада перевиконали встановлені акціонером показники і КРІ. Коефіцієнт фінансової стійкості компанії склав 2,7 при встановленому нормативі 1,0. А за підсумками 2020 року "Укргідроенерго" сплатить до державного бюджету дивіденди у сумі понад 2 млрд гривень, що є рекордними. Незалежні міжнародні аудитори проводили перевірку та дійшли позитивного висновку щодо роботи компанії, фінансової звітності та ефективного управління. Але в Міненерго їх не чують. Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 року. В Міненерго розглянули її і запропонували визнати роботу наглядової ради та виконавчого органу незадовільною попри реальні цифри.

Навіщо це все робиться? Якщо держпідприємства стають прибутковими, як це було у часи уряду Гройсмана, кошти йдуть в держбюджет в обхід сірих схем, зростає їхня інвестиційна привабливість. Реформа корпоративного управління шкодить тим, хто хоче заробляти на ДП. Деяким ділкам набагато вигідніше тримати їх у збитках і освоювати кошти, розводячи корупцію. Для цього потрібно поставити в ДП ручних людей замість професіоналів, максимально завести у наглядові ради некомпетентні кадри. Посраждає інвестиційна привабливість? Нікого це не хвилює, якщо метою є освоєння бюджету, замість його наповнення. Фактично уряд йде всупереч реформі та КPI не для того, щоб покращити ситуацію, якось удосконалити корпоративне управління, а виключно для освоєння грошей.



Наслідки подібних некомпетентних дій уряду також позначаться на цифрах компаній.



По деяких це видно вже. У 2020-му році підприємства, що перебувають під управлінням Міністерства енергетики, отримали сукупний чистий збиток в розмірі 4,2 млрд грн. Найбільш збитковими стали: Енергоатом (чистий збиток 4,8 млрд грн, 57% від загальної суми), сукупно вуглевидобувні компанії (2,9 млрд грн, 34%), Східний гірничо-збагачувальний комбінат (550,2 млн грн, 6,5 %). Укренерго - 27.5 млрд збитків за 2020 рік.



Фактично зараз Уряд Шмигаля повертає нас в часи Януковича під красиві гасла про ЄС, НАТО і світле майбутнє", - підсумував він.

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