Новини

17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС

12 14610
17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС
У понеділок, 17 травня, в Україні буде спостерігатися погіршення погоди, в результаті чого в регіонах очікується град і шквальний вітер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"17 травня в Україні грози, вдень в південних і центральних областях місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві та Київській області 17 травня грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні

Також читайте: На горі Піп Іван у Карпатах випало 20 см снігу. ФОТО

Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9611
  • Елена Голиц
    сволочь зеленский!

    не только жизнь но и погоду испортил... 17 травня очікується град і шквальний вітер, оголошений I-й рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7711
  • Грышка Распутный 2
    Бедоносный членограй, короче...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини