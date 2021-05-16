Чехія не розуміє, що означає внесення її Росією до переліку недружніх країн, - посол у Москві Півонька

Посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька заявив, що поки ніхто не може сказати, до чого призведе включення Росією Чехії в перелік недружніх країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол заявив в коментарі iRozhlas.

Він повідомив, що РФ повинна була пояснити, "що це означатиме для практичної роботи посольства і генеральних консульств". Прага чекає пояснень від Москви, додав Півонька.

Міністерство закордонних справ Чехії заявляло, що розглядає дії Росії як "ще один крок до ескалації відносин не тільки з Чехією, а й з ЄС як таким і його союзниками".

Також читайте: Президент Євроради Мішель про оприлюднений РФ перелік "недружніх країн": Ще один крок до підриву дипвідносин