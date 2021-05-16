Україна передала США список найекстренніших потреб армії. Не розраховуємо отримати все і відразу, але добиваємося прогресу, - Кулеба

Українська сторона передала США список самих екстрених потреб української армії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми передали США список найбільш екстрених потреб української армії. Деякі позиції з цього списку виконати легше, інші важче", - зазначив він.

За словами Кулеби, Україна не розраховує отримати відразу все з цього списку. При цьому глава зовнішньополітичного відомства висловив впевненість, що допомога буде надана.

"Ми не розраховуємо отримати все і відразу, але ми добиваємося прогресу по цих позиціях, які можливо отримати наразі. Я не сумніваюся, що ми отримаємо певну кількість позицій з цього списку. І це не вимагає відповідних витрат. Це питання кооперації, технічних деталей, і я не сумніваюся, що ми все це отримаємо", - зазначив глава МЗС.

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