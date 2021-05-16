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Папа Римський про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: загрожує перерости в спіраль смертей і руйнувань

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Папа Римський про загострення палестино-ізраїльського конфлікту: загрожує перерости в спіраль смертей і руйнувань
Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді відреагував на загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в Секторі Гази. Понтифік заявив, що із занепокоєнням стежить за ситуацією.

Про це повідомляє Vatican News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Папи Римського, загострення конфлікту свідчить про небажання будувати майбутнє.

"Останніми днями жорсткі збройні зіткнення переважали в Секторі Гази та Ізраїлі, і вони загрожують перерости в спіраль смертей та руйнувань. Багато людей зазнали поранень, багато безневинних людей загинули. І серед них є діти, що жахливо і неприпустимо. Їх смерть - знак того, що немає бажання будувати майбутнє, а є бажання його зруйнувати", - наголосив Франциск.

Понтифік також засудив ріст ненависті та насильства в ізраїльських містах, назвавши заворушення "серйозною раною" для мирного співіснування між громадянами Ізраїлю, яку буде "складно залікувати", якщо не буде негайного діалогу.

"Невже ми дійсно віримо, що будуємо світ, знищуючи іншого? В ім'я Бога, який створив всіх людей рівними в правах, обов'язках і гідності, а також закликав їх жити разом як брати між собою, я закликаю до спокою і звертаюся до тих, хто несе відповідальність за те, щоб покласти край цьому брязкоту зброї та йти стежками миру за допомогою міжнародної спільноти", - сказав він.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 6997
  • 18c49ed2
    Папа Римский об обострении палестино-израильского конфликта: Угрожает перерасти в спираль смертей и разрушений - Цензор.НЕТ 2962
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    У ізраїльтян нема питань,якою мовою розмовляти ,яку армію підтримувати та до якої синогоги йти !!!!)))
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