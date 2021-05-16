Нетаньяху подякував низці країн, зокрема й Україні, за підтримку Ізраїлю

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху подякував кільком країнам, в тому числі і Україні, за підтримку Ізраїлю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Спасибі за те, що ви рішуче підтримуєте Ізраїль і наше право на самооборону від терористичних атак", - зазначив він.

Крім України, Нетаньяху подякував США, Албанії, Австралії, Австрії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Болгарії, Канаді, Колумбії, Кіпру, Чехії, Грузії, Німеччині, Гватемалі Гондурасу, Угорщині, Італії, Литві, Молдові, Нідерландам, Північній Македонї, Парагваю, Словенії і Уругваю, розмістивши відповідні прапори.

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Як повідомлялося, армія Ізраїлю почала наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.