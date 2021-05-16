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Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль

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Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль
З понеділка в Україні почнеться тиждень "Відкритого уряду", що одночасно відбудеться у всіх країнах-учасницях однойменної глобальної ініціативи з 17 до 21 травня.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра починаємо тиждень ініціативи "Відкритий уряд". Він відбуватиметься одночасно у всіх країнах-учасницях глобальної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" із 17 до 21 травня. Уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямку відкритості: збільшення кількості електронних послуг, поліпшення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації тощо", - зазначив Шмигаль.

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Також він повідомив, що ще одним напрацюванням стане онлайн-платформа для взаємодії уряду, громадян, інститутів громадянського суспільства - "Взаємодія".

"Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проєктів важливих державних рішень", - резюмував Шмигаль.

Джерело: 
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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ага у нас уже такая "открытая" власть "открыто" борется с ковидом

    Украина присоединится к глобальной инициативе "Открытое правительство", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6342
  • Юрій Вінгорськи
    красивые лозунги и написанные умными людьми речи звучащие из ваших лживих ртов уже в горле седят. сделайте хоть что нибудь. а потом говорите..... вам никто не доложил что вы полные ноли что в политике что в экономике к тому же и алчные... тоесть воры
  • Чайка Київ
    Відкритість? Він що, знущається?
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