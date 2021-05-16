Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра починаємо тиждень ініціативи "Відкритий уряд". Він відбуватиметься одночасно у всіх країнах-учасницях глобальної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" із 17 до 21 травня. Уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямку відкритості: збільшення кількості електронних послуг, поліпшення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації тощо", - зазначив Шмигаль.
Також він повідомив, що ще одним напрацюванням стане онлайн-платформа для взаємодії уряду, громадян, інститутів громадянського суспільства - "Взаємодія".
"Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проєктів важливих державних рішень", - резюмував Шмигаль.