Україна приєднається до глобальної ініціативи "Відкритий уряд", - Шмигаль

З понеділка в Україні почнеться тиждень "Відкритого уряду", що одночасно відбудеться у всіх країнах-учасницях однойменної глобальної ініціативи з 17 до 21 травня.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра починаємо тиждень ініціативи "Відкритий уряд". Він відбуватиметься одночасно у всіх країнах-учасницях глобальної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" із 17 до 21 травня. Уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямку відкритості: збільшення кількості електронних послуг, поліпшення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації тощо", - зазначив Шмигаль.

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Також він повідомив, що ще одним напрацюванням стане онлайн-платформа для взаємодії уряду, громадян, інститутів громадянського суспільства - "Взаємодія".

"Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проєктів важливих державних рішень", - резюмував Шмигаль.