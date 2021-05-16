Організація ісламського співробітництва скликає нараду у зв'язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту

Організація ісламського співробітництва, що має у своєму складі 57 країн, провела надзвичайне засідання сьогодні через бойові дії між Ізраїлем і рухом ХАМАС у Секторі Гази.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AP.

Тоді як більшість країн організації вважають, що палестинці повинні мати свою незалежну державу, Ізраїль недавно уклав угоди про визнання з декількома членами цієї організації.

Цей факт, як і занепокоєння деяких держав щодо діяльності руху ХАМАС, пояснює дещо кволу реакцію ісламських країн на теперішню ескалацію, на відміну від рішучих відповідей упродовж минулих десятиліть.

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Міністр закордонних справ Адміністрації Палестини Ріяд Малкі засудив Ізраїль на початку засідання. "Нам потрібно сказати Аллаху, що ми будемо чинити опір до останнього дня", - сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу дотримується такої ж жорсткої позиції. "Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію у Східному Єрусалимі, на Західному березі та у Секторі Гази", - зазначив у виступі Чавушоглу.

"Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишились поза увагою", - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, звинувативши Ізраїль у "геноциді та злочинах проти людства".

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Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

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Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.