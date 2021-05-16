Від початку доби терористи 4 рази порушили режим перемир'я, втрат немає, - штаб ООС
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Ігноруючи домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.
Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Новотошківське противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ".