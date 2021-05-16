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Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях

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Поліція і Нацгвардія посилюють заходи безпеки в Донецькій і Луганській областях
У МВС заявили, що в Донецькій і Луганській областях посилюють заходи безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

У повідомленні зазначається: "Основні завдання правоохоронців на період курортного сезону залишаються незмінними: протидія вуличній злочинності та миттєве реагування на всі повідомлення громадян.

Також увагу правоохоронців сконцентровано на недопущенні дестабілізації оперативної обстановки в населених пунктах прифронтового регіону, вилученні з незаконного обігу зброї, боєприпасів і наркотичних речовин та виявленні розшукуваних осіб.

Загалом у вихідні дні на Донеччині охорону правопорядку забезпечуватимуть понад 600 військовослужбовців Нацгвардії і працівників поліції у складі піших і автопатрулів. Допомогу гвардійцям та поліцейським також надаватимуть представники громадських формувань".

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Топ коментарі

  • Макс Полиграф
    И в чем имитация? Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 7113 Это реальная работа "в поле", то чем полиция и должна заниматься. Полиция и Нацгвардия усиливают меры безопасности в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 5380
  • Юрій Вінгорськи
    усиление для ментов,это выезжать из населенного пункта на трассу и стричь бабло, с нариков стричь, главное стричь. и никакой хрен не смотрит что в самом нас. пункте полнейший бардак. вот у нас мер по кличке РИЖИЙ, сказал что не желает видеть грузовики на своем маршруте. теперь машины гружонные шлаком, а это токсичный груз едут не в доль 50 хат а в доль 10 многоэтажек, больници и общежития колледжа где проживают 10 тыс человек. за то мер не видит. гул от спортивных мотоциклов такой что спать не возможно. вся блатота ездит вне пдд. всем на все плевать. за то Ладыжин, самыйкрасивий город, а что в нутри гнилье, это херня. так что от усиления нам только хуже или никак
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Цілком згоден,це звичайна рутина,щоденна праця,в будь-якому регіоні!!! Тому не слід піаритись на цьому і видавати це за якесь досягнення !!! )))
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