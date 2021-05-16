МЗС запускає проєкт на підтримку українських в'язнів Кремля, - Джапарова

Міністерство закордонних справ України в межах кампанії "Вірність собі - не злочин" запускає проєкт #Незламні на підтримку українців і кримських татар, "незаконно заарештованих Росією в тимчасово окупованому Криму".

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

Кампанія, окрім іншого, передбачає серію публікацій листів політв'язнів, написаних із місць позбавлення волі.

"Ми хочемо донести до широкого загалу історії наших мужніх людей - бранців Кремля - ​​їхні переживання і думки, мрії та надії. Через історії конкретних людей ми звертатимемо увагу на ті системні репресії в Криму, які тривають від початку окупації", - написала Джапарова.

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Вона нагадала, що наразі понад сотню громадян України незаконно утримують за ґратами на території Росії й окупованого Кримського півострова, і їхнє звільнення є пріоритетом.

"Перший герой проєкту #Незламні – громадянський журналіст Осман Аріфмеметов. До арешту він стрімив обшуки та переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. У своєму листі Осман розказує про інформаційне гетто, зародження громадянської журналістики та репресії проти активістів на окупованому півострові", - повідомила заступниця міністра.

Дата початку кампанії символічна, зазначається на сайті МЗС, в Україні щорічно в третю неділю травня відзначається День пам'яті жертв політичних репресій.

Щотижня на сайті і сторінці МЗС у фейсбуці, а також на ресурсах закордонних дипломатичних установ публікуватимуться листи, в яких бранці Кремля ділитимуться своїми історіями і розкажуть про репресії на окупованому півострові.

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