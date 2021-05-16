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У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович

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У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович
Питання щодо скасування штрафів для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) за вимушений перетин державного кордону може бути вирішене до літа. Процедура погодження непроста - в ній задіяно понад 10 відомств.

Про це в програмі "Погляд із Банкової" телеканалу "Дім" розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, проблема, пов'язана з тим, що згідно з чинним українським законодавством громадян, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки до ОРДЛО, штрафують, відома. Над її рішенням працює віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він вважає ситуацію неприпустимою.

"І, звичайно ж, наші громадяни обабіч лінії фронту не мають бути оштрафовані. Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їхню територію, Україна не має штрафувати своїх співвітчизників. На жаль, українське законодавство досить складне в цій ситуації. Погоджувати доводиться зняття цієї заборони з декількома відомствами. Кількість цих відомств - понад 10. І це непросто, бо існує процедура узгодження, і навіть з огляду на особливий період та особливу важливість однаково це здійснюється непросто. Там мають бути рішення відповідних відомств, Кабміну, Верховної Ради", - розповів Арестович.

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Він зазначив, що питання постійно перебуває на контролі.

"Коли я ставив йому (Резнікову. - Ред.) це запитання, він зауважив, що сподівається на вирішення цієї ситуації  влітку", - додав Олексій Арестович.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    люська...ты про шо гутаришь????
    тебя за каким хреном туда послали... только за ордло беспокоиться?
  • olele


    Йозеф Кнехт@jozefkneht1 13 мая

    У медведчука держномер на автомобілі 1937.
    І це не випадковість, не прикол. Це попередження для всіх хуженебудьків.
    Коли ці прийдуть до влади, вони не будуть навіть запитувати, хто і за кого голосував.
    Все буде відбуватися на стадіоні, як казала Гадя.

    У Мінреінтеграції сподіваються, що до літа штрафи за вимушений перетин кордону РФ під час виїзду з ОРДЛО скасують, - Арестович - Цензор.НЕТ 1193
  • YU ST
    В Минреинтеграции надеются, что к лету штрафы за вынужденное пересечение границы РФ при выезде из ОРДЛО отменят, - Арестович - Цензор.НЕТ 8847
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