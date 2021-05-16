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Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров

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Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров
На сьогодні вся Україна, крім однієї області, перебуває у "жовтій" карантинній зоні.

Як довго це триватиме, розповів провідний експерт МОЗ у боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Це залежить насамперед від нас, від дотримання протиепідемічних заходів і від темпів вакцинації. Справді, дуже приємно фіксувати те, що практично уся країна зараз перебуває у "жовтій" зоні. І я думаю, ніхто не заперечить, що це є наслідком тих карантинних обмежень, які нещодавно були запроваджені в країні. Але не можна розслаблятися", - сказав він.

За словами експерта, Україна ще не подолала епідемію.

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"Ми бачимо приклад Індії з колосальним зростанням нових випадків захворювання. Тому поки, на жаль, ми не можемо сказати, що подолали COVID-19, а мусимо носити маски, дотримуватися протиепідемічних заходів і вакцинуватись. Мені здається, сьогодні ні в кого не викликає сумнівів ефективність вакцинації у деяких країнах Європи, в Ізраїлі, Великій Британії", - сказав він.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Если бы египетские пирамиды, строились такими темпами, какими идет вакцинация в Украине, то они бы и сейчас стояли в строительных лесах...
  • Rostyslav Komarnytsky
    Та да! То була ера зубожіння! Насильно людЯм впихали субсидію, як на зло, по спрощеній процедурі, дороги сволочі будували згідно ГОСТів, про харчування в армії дбали, буржуї... Нє?
  • 18c49ed2
    Та да, но ведь нечем. Власти, судя по всему, думают по другому
    Наразі ми ще не можемо сказати, що подолали COVID-19, тому маємо носити маски, дотримуватися дистанції та вакцинуватися, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6899
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