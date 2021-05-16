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Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах

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Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах
Над мерією Дніпра за особистим розпорядженням міського голови Бориса Філатова вивісили прапор Ізраїлю.

Про це він сам повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ініціативу підняття над мерією державного прапора Ізраїлю.

Міський голова підкреслив, що піднятий прапор символізує не підтримку "однієї зі сторін", але підтримку наших колишніх співвітчизників, друзів і близьких, які змушені ховатися у бомбосховищах від чергових ударів ракет.

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"Єдине, чим ми сьогодні можемо допомогти нашим близьким, це тим, що висловити їм своє співчуття і слова безумовної підтримки. Що вже, погодьтеся, зовсім немало в цьому підлому світі подвійних стандартів", - написав мер Дніпра.

Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку однієї зі сторін, а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах 01

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    это - не НАША война
    у нас есть СВОЯ ВОЙНА !
    Израиль нас не поддерживает !

    переживаешь за родственников - едь в Израиль и записывайся в ЦАХАЛ, а не води хороводы с еврейским прапором ! Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 796
  • Женя-Женя
    а евреи знают, что такое карма, голосуя против Украины во всех ООН и обзывая нас фашистами???

    карма...

    Ответка не застала себя ждать.
    так что пусть сидят Мер Дніпра Філатов вивісив прапор Ізраїлю над міськрадою: Не на підтримку "однієї зі сторін", а за близьких, які змушені сидіти у бомбосховищах - Цензор.НЕТ 6963
  • Andrey Dzybak
    Что же Украине ДО этого "рекомендовал" израиль? НЕ называть стадион именем Степана Бендеры, НЕ называть улицы именем Шухевича. Ибо АНИ служили фошистам. А то что до Ывреи НЕ признают голодомор геноцидом, то такое. Угадайте национальность тех уродов кто ДЕСЯТКАМИ миллионов самым бесчеловечным способом убивал народ Украины. А вот кино про "газовые камеры" и бедных и ЧЕСТНЫХ евреев. Это разные смерти, диаметрально.
    Теперь вот еще один "сочуствует". Ага. А то что КАЖДЫЙ день умирают наши юойцы никого не парит
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