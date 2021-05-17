"Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра
Про це він розповів журналістам перед початком Погоджувальної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Гетманцев прогнозує, що в парламенті буде дискусія щодо відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанов, але він особисто підтримає рішення команди.
На питання журналістів, чи не є дана ситуація тиском на міністра Степанова, "слуга народу" заявив: "Що ви називаєте тиском? Я його не бачу. Є позиція прем'єр-міністра. Ми повинні послухати його мотиви. Якщо прем'єр-міністр не хоче або не може працювати з певним міністром, очевидно, ми повинні змінювати або прем'єр-міністра, або міністра".
Нагадаємо, 14 травня 2021 року стало відомо, що міністри економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку. Також цього дня в Раду надійшло подання про відставку Степанова. Пізніше стало відомо, що міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова.