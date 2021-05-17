24 серпня Україна увійде в режим paperless. Ми зробимо все, щоб "держава без паперу" існувала не тільки на папері, - Зеленський

Для надання державних послуг ніхто не зможе вимагати від українців будь-яких паперових довідок.

Про це сьогодні в ході виступу на форумі "Украіна.30. Цифровізація" заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми і обіцяли. Жодних паперів для державних органів, ніхто не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг", - розповів глава держави.

За його словами, влада зробить все для того, щоб "держава без паперу" існувала в реальності, а не тільки на папері.

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"У своїй передвиборчій програмі я обіцяв, що вся інформація про бюджети, тендери, закупівлі, аукціони буде загальнодоступною. Це дуже важливо", - додав він.

"Ще один пункт моєї програми - швидкий доступ до інтернету для всіх жителів нашої улюбленої України ... В цьому році ми прагнемо забезпечити доступ до фіксованого інтернету 3 тис. українських сіл, їхніх шкіл, лікарень, бібліотек", - заявив Зеленський.