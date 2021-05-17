Рада цього тижня проведе позачергове засідання з кадрових питань у Кабміні, - Разумков

Цього тижня має відбутися позачергове засідання парламенту, а, можливо, і більше.

Про це на Погоджувальній раді ВР сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, ще в п'ятницю фракція СН звернулася з пропозицією про проведення позачергового засідання.

Спікер розповів, що на ньому будуть розглядатися кадрові питання.

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"Два міністри написали заяви за власним бажанням. Це Криклій та Петрашко. Також є подання прем'єр-міністра щодо Степанова. Якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликано позачергове засідання, як зазвичай на 16.00, і ми зможемо розглянути ці важливі для Кабінету Міністрів питання", - зазначив Разумков.

Голова ВР також наголосив, що депутати повинні заслухати цих трьох міністрів.

Нагадаємо, 14 травня 2021 року стало відомо, що міністри економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку. Також цього дня в Раду надійшло подання про відставку Степанова. Пізніше стало відомо, що міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова.