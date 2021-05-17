Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ

20 травня поточного року відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявили в пресслужбі Офісу президента.

Пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді Зеленський проведе в четвер, 20 травня, повідомили в ОП.

Зазначимо, що в даний час на сайті Офісу президента в розділі "Новини" немає згадок про пресконференцію глави держави.

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