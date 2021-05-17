Пресконференція Зеленського за підсумками 2 років президентства відбудеться 20 травня, - ОПУ
186033
20 травня поточного року відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявили в пресслужбі Офісу президента.
Пресконференцію за результатами двох років перебування на посаді Зеленський проведе в четвер, 20 травня, повідомили в ОП.
Зазначимо, що в даний час на сайті Офісу президента в розділі "Новини" немає згадок про пресконференцію глави держави.