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Найближчим часом Рада поставить якщо не остаточну, то проміжну крапку в питанні земельної реформи, - "слуга народу" Корнієнко

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Найближчим часом Рада поставить якщо не остаточну, то проміжну крапку в питанні земельної реформи, - "слуга народу" Корнієнко
Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко сподівається, що в найближчі два тижні парламент поставить якщо не остаточну, то проміжну крапку в питанні земельної реформи.

Про це він заявив на Погоджувальній раді ВР, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп нагадав, що до парламентських канікул депутатам потрібно ще попрацювати п'ять пленарних тижнів. Корнієнко наголосив, що парламент повинен за цей час розглянути законопроєкти щодо низки реформ, зокрема, судової, децентралізації, правоохоронної сфери, а також хоча б частково вирішити питання з приватизації.

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"У нас дуже багато різних питань, якими ми повинні зайнятися до кінця сесії", - акцентував "слуга народу".

Корнієнко підтримує пропозицію заслухати цього тижня прем'єра, враховуючи, які важливі кадрові перестановки плануються в Кабміні.

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Топ коментарі

  • govtva
    Это будет не контрольная точка а контрольный выстрел в Украину,все продадут иностранцам а потом соберут чемоданы и свалят за бугор. В ближайшие время Рада поставит, если не окончательную, то промежуточную точку в вопросе земельной реформы, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7200
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Земельна зрада?
  • 5 копійок
    Бєні та інші ахметки вже чекають з нетерпінням. Поспішайте.
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