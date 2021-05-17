У Польщі заарештували чоловіка, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало чоловіка за підозрою в шпигунстві на користь РФ. Його заарештували на 3 місяці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт агентства.

"5 травня 2021 року співробітники ABW затримали 43-річного чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Він виконував доручені завдання, в тому числі надавав російським спецслужбам інформацію і матеріали у сфері військових польських організацій і громадян, тобто дані, необхідні для діяльності Росії на території і на шкоду Республіці Польща. Затриманий визнав себе винним за висунутими звинуваченнями. Суд призначив йому тримісячний арешт", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що в кількох місцях були проведені обшуки і допитані кілька свідків.

Розслідування триває, а значна частина матеріалів засекречена.

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