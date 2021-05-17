Академік Фещенко про COVID-19: Легені пацієнта за тяжкого перебігу хвороби перетворюються на суцільний згусток крові

Підступність COVID-19 полягає в тому, що у кожного пацієнта він проявляється по-своєму. Найчастіше страждають судини в легенях. Запалення, яке виникає внаслідок проникнення вірусу, це не класична пневмонія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Фактам ICTV розповів директор інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Яновського, академік НАМН України, професор Юрій Фещенко.

"Відповідно до державної програми боротьби з Covid-19, наш інститут став приймати ковідних хворих, – повідомив Юрій Фещенко. – Це не обов’язково якісь екстраординарні випадки. Ми приймаємо всіх, хто потребує госпіталізації і надходить до нас швидкою допомогою".

Ліків і засобів захисту для персоналу в інституті вистачає. Є там і своя киснева станція.

Академік Фещенко зазначив, що з такою підступною інфекцією їм ще не доводилося стикатися. Це невідомий і темний ворог. Ніхто не знає, як він поведе себе завтра. Від нього немає ліків.

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Від будь-яких відомих нам вірусів немає ліків, – зауважив академік. – Але якщо інші збудники хвороб відомі, вивчені і передбачувані, то коронавірус SARS-CoV-2 підносить неприємні сюрпризи.

Мутації вірусів, і коронавірусу також, відбуваються постійно, але підступність Covid-19 полягає в тому, що у кожного пацієнта він проявляється по-своєму. Найчастіше страждають судини в легенях. Запалення, яке виникає внаслідок проникнення вірусу, це не класична пневмонія.

– "Матове скло" в легенях, яке бачать рентгенологи, обумовлене крововиливами і тромбозом в судинах легенів, – говорить Юрій Фещенко. – При розтині померлих від коронавирусу ми бачимо, що легені являють собою один кривавий згусток.

Бактеріальна інфекція, що викликає пневмонію, приєднується пізніше. У цьому беруть участь патогенні і умовно патогенні мікроорганізми, які постійно мешкають в організмі людини. Виникає інфекційний мікс, і тоді говорять про вірусно-бактеріальну пневмонію.

– Саме той факт, що бактеріальна інфекція виникала не відразу і призводило до того, що антибіотикотерапія на перших етапах коронавірусної інфекції не була ефективною, – повідомив професор. – Але з часом розібралися, що відбувається, і лікування стало носити більш адекватний характер. Були напрацьовані протоколи лікування (міжнародні та українські), які через мутації коронавірусу постійно оновлюються і доповнюються.

Covid-19 дав новий поштовх до розвитку науки. Вивчається сам вірус, його штами, методи лікування та ускладнення. Досвід, отриманий за останні півтора року, дуже цінний для вчених і медиків всіх країн.

"Зараз ведуться розробки вакцин і нових препаратів, які можуть нейтралізувати віруси, – розповідає Юрій Фещенко. – Але це досить складний процес. Як я вже говорив, цей вірус підступний, і якщо в одних випадках препарат працює, як плаквенил, наприклад, то в інших він не діє. Чому так відбувається, розбираються вчені".

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За його словами, вивчаються і інші раніше відомі препарати, які застосовувалися для лікування різних хвороб, і раптом проявили здатність впливати на коронавірус.

"Цілком можливо, що ці процеси обумовлені численними мутаціями коронавірусу. Секвенування вірусу показує, що він стає все більш агресивним. Він хоче вижити і шукає шляхи для цього.

Спочатку він атакував літніх людей і людей з хронічними хворобами, і вражав дихальну систему і нирки. Потім він переключився на більш молодих. Хоч як це не прикро, зараз збільшилася смертність серед молодих і здорових. В основному, чоловіків віком 32-39 років. У них Covid-19 вражає міокард. Помирають люди, які вели здоровий спосіб життя і мали досить сильний імунітет.Що це? Мутації або цитокіновий шторм, який виникає в організмі внаслідок потрапляння в нього збудника інфекції?" - говорить академік.

Індійський штам б'є по органах травлення і нирках. Зачіпає органи зору. Посилюється контагіозність вірусу і збільшується смертність.

"На жаль, у нас немає можливості проводити високотехнологічні дослідження і вкрай мало фахівців, – зауважив Фещенко. – Інфекціоністів в Україні можна перерахувати на пальцях. Але ми все-таки отримуємо свіжу інформацію від зарубіжних колег і самі ділимося досвідом лікування хворих з Covid-19. Відкритість інформації та доступ до неї дає впевненість у тому, що ми переможемо".