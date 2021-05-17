Понад 70% громадян підтримують ідею виробництва України власної вакцини від COVID-19, - опитування "Рейтингу"
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-8 травня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
При цьому 61% громадян підтримують ідею власного виробництва всіх вакцин в Україні, навіть якщо вони будуть дорожче за іноземні. 32% - не підтримують таку ідею.
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Нагадаємо, раніше розробник української вакцини від коронавірусу Михайло Фаворов заявив, що препарат готовий і справа тільки в запуску лінії виробництва. На це, за його словами, потрібно близько 15 млн доларів.
Міністр юстиції Денис Малюська у свою чергу заявив, що запустити виробництво української вакцини від коронавірусу можливо, але для цього потрібно, щоб вона пройшла клінічні випробування.