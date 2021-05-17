Атаку на Кличка в Офісі Президента супроводжує фігурант корупційного скандалу Татаров, - ЗМІ

Юридичний супровід атаки на Віталія Кличка здійснює фігурант корупційної справи, заступник Офісу Президента Олег Татаров.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди". Журналісти пояснили, за чиєю вказівкою відбулись десятки обшуків у КМДА та комунальних підприємствах Києва минулого тижня, передає Цензор.НЕТ.

"За даними УП, стратегічно за "кошмаром" оточення Кличка, як і за всією київською політикою Зеленського, наглядає Андрій Єрмак, який просто не може відмовити президенту. Юридичний супровід ситуації здійснює фігурант корупційної справи НАБУ заступник, голови ОПУ Олег Татаров", - сказано у матеріалі.

На Банковій, де він все ще продовжує працювати попри всі звинувачення, Татаров досі курує весь правоохоронний блок і, напевно, найкраще розбирається у тому, як простимулювати спецоперацію з обшуками, зазначили журналісти.

Також вони повідомили, що до спецоперації проти столичної влади причетний заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

"Оперативний менеджмент ситуації лежить на першому заступнику керівника ОПУ Кирилові Тимошенку, який у президента відповідає за роботу з регіонами після звільнення Сергія Трофімова. Саме на Тимошенка покладено завдання пошуку кандидатів на посаду голови КМДА, а що ще важливіше – знайти шляхи, як звідти забрати Кличка", – зазначено у статті.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко назвав обшуки у столиці "нальотами" і тиском на місцеву владу, він зазначив, що навіть в махрові часи Януковича такого не було.