Миколаївщина ще не готова до туристичного сезону, - голова ОДА Кім
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Миколаївська область ще не готова до туристичного сезону. В ОДА доручили до 26 травня виправити ситуацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив голова ОДА Віталій Кім.
"Щодо підготовки до нового туристичного сезону. Все не так добре, як я вважав. Ми провели велику роботу для залучення нових туристів у курортну зону, але підготовка до туристичного сезону на зараз не виконана", - йдеться в повідомленні.
За словами голови ОДА, в Коблевому велика кількість сміття, не підготовлені пости безпеки, не підготовлені ізолятори для можливого утримання хворих COVID-19, належним чином не підготовлена інфраструктура.
Кім дав низку доручень для прискорення темпів робіт, щоб до 26 травня все було відпрацьовано.
"Через два тижні приїдемо з наступною перевіркою, проконтролюю хід виконання поставлених завдань", - підсумував голова ОДА.