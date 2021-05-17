55% жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти главу МОЗ, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

55% опитаних жителів України вважають, що зараз не потрібно міняти міністра охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з даними дослідження, підтримують призначення нового глави МОЗ 25% громадян.

49% вважають, що критика окремими політиками дій влади щодо боротьби з пандемією коронавірусу швидше шкодить боротьбі із захворюваністю. 26% - протилежної думки.

Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"

Крім того, 54% жителів України вважають, що першочерговим напрямком роботи влади в медичній сфері має бути забезпечення безкоштовними ліками хворих на тяжкі захворювання. Серед інших пріоритетів опитані відзначили закупівлю нового медичного обладнання для лікарень (29%), виправлення недоліків здійснюваної медичної реформи (25%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 4-8 травня 2021 р.

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Нагадаємо, сьогодні Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування розгляне подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.

Засідання відбудеться о 16:00 в режимі відеоконференції. Також сьогодні фракція "Слуга народу" повинна обговорити питання про можливу відставку Степанова.