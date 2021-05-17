Україна, Грузія і Молдова консолідують зусилля для успішної євроінтеграції, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Міністри закордонних справ Грузії та Молдови Давид Залкаліані і Ауреліу Чокой прибули з офіційним візитом в Україну.