Зеленський призначив довічні стипендії видатним діячам науки, - указ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Згідно з документом, довічні стипендії отримали дев'ять діячів науки, яким виповнилося 70 і більше років.
Премії призначено, зокрема:
Глікіну Марату Ароновичу — 1935 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України
Данильченку Борису Васильовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії СРСР
Залозі Вільяму Олександровичу — 1936 року народження, докторові технічних наук, професорові
Козаченку Михайлу Романовичу — 1937 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові, заслуженому працівникові сільського господарства України
Конореву Борису Михайловичу — 1934 року народження, докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії УРСР
Потопальському Анатолію Івановичу — 1938 року народження, кандидатові медичних наук, доцентові, заслуженому винахідникові України
Туніку Анатолію Азарійовичу — 1939 року народження, докторові технічних наук, професорові
Шевченку Володимиру Федоровичу — 1935 року народження, докторові історичних наук, професорові, заслуженому працівникові народної освіти України
Ярмоленку Миколі Григоровичу — 1936 року народження, кандидатові технічних наук, професорові, заслуженому будівельникові України.