Верховна Рада в п'ятницю заслухає Шмигаля, - Разумков

У п'ятницю в ході "години запитань до уряду" народні депутати заслухають прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У п'ятницю буде в стінах парламенту прем'єр-міністр України, який буде звітувати за пропозицією, яка надійшла від профільного комітету з питань охорони здоров'я... щодо виконання постанови Верховної Ради, пов'язаного з вищезазначеною проблемою (що стосується профілактики і боротьби з коронавірусною інфекцією, проведенням вакцинації, забезпеченням медичних установ всім необхідним для протидії COVID-19 - ред.)", - сказав Разумков на брифінгу в понеділок у Києві.

При цьому він наголосив, що для того, щоб оцінити роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова, необхідно, перш за все, заслухати його звіт.

"Тут не я повинен визначати. Спочатку треба заслухати звіт, що для себе визначає як перемоги чи недоліки міністр, а далі будемо це обговорювати. Але якщо ми говоримо в цілому про ситуацію, то це спільна відповідальність Кабінету міністрів", - відповідаючи на питання, які Разумков бачить досягнення і невдачі Степанова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про відставку Степанова: це позиція Шмигаля. Якщо він не може з ним працювати, то ми повинні міняти або прем'єра, або міністра

Спікер також зазначив, що на його голосування з питання про відставку Степанова будуть впливати багато факторів, в тому числі і його звіт про роботу.

"Я буду орієнтуватися на колег і на позицію профільного комітету. Багато факторів, які будуть впливати на моє рішення, в тому числі і звіт міністра, який ми з вами повинні будемо почути. Думаю, що виходячи з цього, я і сформую свою позицію", - наголосив він.