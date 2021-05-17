У додатку "Дія" запущено послугу електронного підпису, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України запустило послугу отримання електронного підпису "Дія Підпис" у додатку "Дія".

Про це повідомив на форумі "Україна 30: Цифровізація" віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, отримання захищеного електронного підпису в додатку займає дуже мало часу і дозволяє підписувати всі необхідні документи прямо в смартфоні за допомогою біоавторизації.

"Технологія дуже безпечна, і вам у принципі не потрібно відвідувати ніякі оффлайн-установи... Вам просто потрібно за технологією "фото-ID" дати можливість системі порівняти біометрії вашого обличчя з тими даними, які ви залишали, отримуючи закордонний паспорт і id-карту", - наголосив він.

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"Дія Підпис" зберігає всі підписані документи, процес підпису одного документа триває кілька секунд.

"Дія Підписом" у смартфоні можна користуватися в усіх держпослугах, доступних на порталі "Дія", в сервісах mononbank, "Документ.Онлайн" і "Вчасно".