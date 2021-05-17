Останнє консульство США закрили в Росії

Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі припинило свою роботу на невизначений термін, а генконсул Емі Сторроу залишає Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, прощальне звернення Сторроу опубліковано на сторінці консульства у Facebook.

"Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі протягом 27 років єднало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США, проводячи заходи з вивчення англійської мови, семінари для підприємців та обмінні програми. Наша команда виявляє щиру цікавість до людей, які живуть у цьому регіоні, і відносини, які ми створили за ці роки, є фундаментом двосторонніх зв'язків", - ідеться в повідомленні.

Водночас Сторроу висловила сподівання на швидке відновлення роботи генконсульства США в Єкатеринбурзі в повному обсязі.



На фото: Емі Сторроу

Раніше про припинення роботи заявили в консульстві США у Владивостоці. Про плани закрити ці два диппредставництва стало відомо ще минулого року, при адміністрації Дональда Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Консул України в Санкт-Петербурзі Сосонюк учора залишив РФ, - Ніколенко

У квітні президент США Джо Байден ввів проти Росії нові санкції, заявивши, що це відповідь на кібератаки і спроби втручання в президентські вибори 2020 року. Після цього Вашингтон і Москва обмінялися висланими дипломатами.

Крім того, МЗС Росії рекомендувало послу США Джону Саллівану виїхати до Вашингтона "для консультацій". Салліван спочатку відмовився покидати Росію, проте 22 квітня стало відомо, що він вилетів до США.

14 травня уряд Росії склав офіційний перелік недружніх держав - у нього ввійшли США і Чехія.