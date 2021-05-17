Я не писав ніяких заяв про звільнення. Моя боротьба за високі зарплати для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією, - Степанов. ВІДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не писав заяви про звільнення, оскільки хоче завершити розпочаті ним реформи у сфері охорони здоров'я.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Рік тому я взяв на себе відповідальність за всю медичну систему в країні, лікарів, медиків і пацієнтів. Боровся за високі зарплати, за розвиток медичної галузі, за життя кожного українця", - зазначив Степанов.

"Я не писав ніяких заяв про звільнення, оскільки несу відповідальність перед людьми. Депутати повинні приймати рішення.... Між мною і колегами іноді виникали суперечки. Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто, я не звертав уваги. Але події останніх днів змушують мене висловити свою думку. Закривати очі на те, як роками політсилами з низьким рейтингом знищується Медсистема і лікарів знову намагаються загнати в стійло, я не буду. Реформи мають бути реалізовані професіоналами і практиками, а не підганяти під політичну кон'юнктуру", - заявив Степанов.

"Нормальна медицина - коли лікар думає, як врятувати пацієнта, а не як прогодувати сім'ю. Моя боротьба за великі зарплати і соцгарантії для медиків йшла врозріз із їхньою ідеологією лікаря-кріпака, який перебуває в повній залежності від медичної бюрократії... Я брав на себе відповідальність... і слово своє тримаю", - підсумував Степанов.