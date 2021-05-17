Влада повинна розповідати, що окупанти теж зазнають втрат. Щоб народ не думав, що ми "терпіли", - Притула

У медіа дуже часто повідомляють про втрати в лавах українських воїнів, проте досить рідко повідомляють про втрати окупантів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів член партії "Голос" Сергій Притула.

"Щодня українське суспільство отримує різноманітну інформацію з різних джерел - медіа, телебачення, інтернет-ресурси, газети і все інше - де кожен день фіксуються наші втрати. І кажуть, що сьогодні було стільки-то обстрілів по наших позиціях, загинув захисник, або скільки захисників були поранені й так далі. В той же момент ми абсолютно не говоримо про те, що ворог теж зазнає втрат", - зазначив він.

Таким чином, за словами Притули, в українського суспільства може скластися хибне уявлення, що ми якась безглузда армія, терпіли і т.д.

"Я б дуже хотів, щоб наша влада знаходила в собі сміливість давати людям хоча б дозовану інформацію про те, що ворог теж зазнає втрат. Цим зрідка займаються інші волонтери. Але в них не настільки велике охоплення аудиторії, як у деяких інтернет-ресурсів. І тому в мене трошки закінчилося терпіння. Я хотів просто, щоб люди знали, що незважаючи на все, ми теж працюємо, і люди наші там стоять не дарма. І якщо навіть хтось із наших гине, то це не означає, що їхні побратими це ковтають", - наголосив Притула.

Інтерв'ю із Сергієм Притулою для Цензор.НЕТ читайте тут.

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