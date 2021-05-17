Українські ТЕС і АЕС штучно обмежені, а імпорт з Росії знову відновлений, – нардеп

Україна з 17 травня знову відновила прямі закупівлі струму з Російської Федерації попри прийняття закону про заборону імпорту і балансові обмеження українських електростанцій.

Про це повідомила народний депутат ("Слуга народу") Людмила Буймістер.

"Сьогодні Україна знову почала прямі закупівлі струму з країни-агресора. Чергові 100 МВт змусять українських виробників знижувати виробництво", - повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що станом на ранок понеділка, виробництво струму на українських АЕС обмежене на 720 МВт.

"Тільки з початку травня українські атомні електростанції через штучні обмеження недовиробили 136 млн кВт годин – це понад 200 млн грн збитків для державної компанії "Енергоатом",- зазначила Буймістер.

За її словами, теплові електростанції взагалі змушені працювати лише одним блоком, що порушує вимоги до безпечної експлуатації.

"Ці збитки – це пряма відповідальність діючого складу НКРЕКП, який попри рішення парламенту і президента не поспішає зупиняти російсько-білоруський імпорт", - наголосила нардеп від "Слуги народу".

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського і голови уряду Дениса Шмигаля, поставки до теперішнього часу тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, голова якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.