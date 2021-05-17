Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи
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Головним досягненням за два роки роботи команди "Слуги народу" на чолі з Володимиром Зеленським є впровадження реформ, для проведення яких їх делегували виборці.
Про це на брифінгу у ВРУ сказав перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, поки на цьому шляху досить перешкод.
"Але, поки що високі оцінки і підтримка нашої політичної сили на чолі з президентом свідчать про те, що та частина наших виборців, які бачать Україну європейською, розвиненою, квітучою, вірять у майбутнє, вони бачать ці реформи", - наголосив політик.
Корнієнко зазначив, що спектр завдань, які стоять перед владою, досить широкий - починаючи від економічних реформ і закінчуючи спробами встановити мир на Донбасі.