Хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень, - Федоров
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Міністерство цифрової трансформації запустить новий етап пошуку вразливостей додатків "Дія" (багбаунті) в червні.
Про це розповів віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми сьогодні анонсували новий багбаунті, коли хакери з усього світу зможуть зламати копію "Дії" і ми за це заплатимо мільйон гривень", - сказав Федоров.
За його словами, багбаунті почнеться в червні й триватиме 6 місяців. Кожен бажаючий, незалежно від досвіду або кваліфікації, зможе взяти участь.
Керівник із розвитку електронних послуг у Мінціфри Мстислав Банік уточнив, що для багбаунті створюється спеціальна копія додатку, в якій немає справжніх даних громадян.