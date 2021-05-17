Укрзалізниці пора перейти від радянської системи тарифів до уніфікованої європейської, - в.о. голови правління Укрзалізниці Юрик

Система тарифоутворення, яка існує на Укрзалізниці ще з радянських часів, створює преференції для одних власників вантажів та невиправдане навантаження для інших. Компанії необхідно перейти до уніфікованих тарифів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

Аналізуючи проблеми, які заважають розвитку компанії, він назвав незбалансованість дохідної та видаткової системи, величезний борг, що був сформований у 2010-2012 роках перед Євро-2012, великий надлишок непрофільних активів. Падіння економічної активності внаслідок пандемії теж завдало шкоди Укрзалізниці. Але найбільшою проблемою, за словами Юрика, є тарифна система – рудимент СРСР.

"В той час вантажні товари були поділені на класи. Наприклад, певні товари потрібно було возити на шалено далекі відстані, тому власникам вантажів давали знижки та робили категоризацію. Ця несправедливість між вантажами - коли хтось возить дешево, а хтось взагалі платить за всіх – лишається досі в нашій системі тарифу", - пояснив він.

Тому фактично одні товари "катаються" за рахунок інших, каже Юрик. Наприклад, на перевезення сировини (щебню, руди, вугілля) діють низькі тарифи, а на зерно, метал і хімдобрива – високі. Саме вони фінансують "дешеві" вантажні та пасажирські перевезення.

"У нас виходить подвійне крос-субсидування всередині операційної моделі. Наша мета – змінити систему тарифоутворення на вантажні перевезення та зробити один уніфікований тариф "тонна за кілометр", як у Європі", - зазначив Юрик.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця за результатами квітня вперше за останні 12 місяців вийшла на прибуткову діяльність, заробивши 35 млн гривень.