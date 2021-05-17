Лукашенко підписав закон, що дозволяє силовикам стріляти по протестувальниках

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон "Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки Республіки Білорусь", який, зокрема, дасть право міліції застосовувати бойову і спеціальну техніку до учасників масових заворушень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Закон уточнює умови і межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки з боку силовиків, правила проведення обшуків і прописує певні права та обов'язки. Він набуде чинності через місяць після офіційної публікації.

Закон передбачає, що міліціонери не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування зброї і спецзасобів, якщо таке застосування здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів, що регулюють діяльність цих органів.

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Міліції надається право забороняти громадянам вести відео-, кіно- і фотозйомку для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки; вести звуко- і відеозапис навколишнього оточення, в тому числі громадян, під час виконання службових обов'язків.

Також міліція отримує право провести особистий огляд громадян, їхніх речей і автомобіля при затриманні. Ще в законі міститься пропозиція наділити органи внутрішніх справ правами на безоплатне отримання без письмової згоди фізичних осіб відомостей з інформаційних систем, в тому числі тих, що містять персональні дані.

Крім того, серед новацій закону - пропозиція віднести органи внутрішніх справ до воєнізованих організацій, закріпити підстави і межі обмеження відкритості (гласності) реалізації функцій органів внутрішніх справ, створити підрозділи з протидії кіберзлочинності та міжтериторіальні підрозділи з громадянства і міграції.

Лукашенко також підписав поправки в закон про держзахист суддів, держохорони і міліції.