Будівництво Музею Революції гідності розблоковано, - Ткаченко

Національний музей Революції гідності і німецьке архітектурне бюро "Kleihues + Kleihues" домовилися про передачу музею авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту - будівництво Національного музею Революції гідності на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

"На жаль, ситуація з реалізацією музею затягнулася. Але я радий, що сьогодні ми присутні на заході, який фактично розблокує початок проєктних, а надалі й будівельних робіт щодо музею", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на пресконференції у понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, розблокувати процес реалізації проєкту вдалося шляхом передачі німецьким архітектурним бюро Kleihues + Kleihues авторських майнових прав на реалізацію архітектурного проєкту - будівництво Національного музею Революції гідності.

За словами генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності Ігоря Пошивайла, наступним кроком стане підготовка до проведення тендеру на визначення генерального проєктувальника.

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Крім того, він спрогнозував, що музей може бути повністю запущений у роботу через п'ять років. Так, із 2022 року можуть розпочатися будівельні роботи, які триватимуть два роки, до відкриття першої черги. У 2026 році весь музей за прогнозами буде зданий в експлуатацію.

Як повідомлялося, у червні 2018 року за результатами засідання міжнародного повноважного та незалежного журі конкурсу в номінації "Музей Революції гідності" першу премію отримав проєкт "Штурм пагорба" німецького архітектурного бюро Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

За словами переможців конкурсу Я. Кляйгуса та Й. Кресснера, суть проєкту музею в поєднанні минулого та майбутнього, а також з'єднанні самого музею та меморіалу. Вздовж алеї Героїв Небесної сотні будуть ніші, в яких стоятимуть пам'ятники на честь загиблих. Пандус під нахилом приводитиме людей уздовж ніш до музею і це буде фінальна точка "шляху пам'яті".