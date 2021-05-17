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Папка "гусь" і професійна програма відеомонтажу: ЗМІ заявили, що відео Чауса може бути спланованою медіакампанією

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Папка "гусь" і професійна програма відеомонтажу: ЗМІ заявили, що відео Чауса може бути спланованою медіакампанією
Опубліковане суддею-втікачем Миколою Чаусом відео може бути спланованою медіакампанією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Букви".

Журналісти переглянули метадані самого відео.

Так папка, з якої завантажили відео, називається "гусь". Саме відео монтували професійною програмою відеомонтажу Adobe Premiere Pro, яка встановлена ​​на MacBook Apple. Ця програма досить складна для освоєння і використання, порівняно з іншими програмами для відео, які є на MacBook. Тобто це програма для професійного монтажу.

Папка гусь і професійна програма відеомонтажу: ЗМІ заявили, що відео Чауса може бути спланованою медіакампанією 01

"Усе це може означати, що Миколі Чаусу допомагали створити це відео, і що це може бути спланована медіакампанія", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше Чаус опублікував відеозвернення. Екссуддя заявив, що найближчим часом повернеться в Україну.

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 1343 Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией - Цензор.НЕТ 5391
  • Rhodesian
    Ермак делает из Вовы гусиный паштет... Эх, дурилка картоная, далось тебе это преЗедество, - "играл" бы сейчас хером а пианине и горя не знал...
  • Ben23
    Он уже пожалел сто раз, что влез в чужую игру - думал тут на видео поулыбаюсь, там речь зачитаю и делов-то! Но лоха поимели по полной, ещё не до конца.
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