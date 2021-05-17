Кличко займається окозамилюванням замість допомоги правоохоронцям у боротьбі з корупцією, - нардеп

Мер Києва Володимир Кличко займається окозамилюванням замість допомоги правоохоронним органам у боротьбі з корупцією в столиці.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

"Замість того щоб вирішувати все більш складні проблеми застарілої міської інфраструктури, медицини, освіти, окремі представники міської влади зосередилися на банальному грабунку. Те, що вражає в нинішніх подіях - це масштабність як створеної і викритої мережі розкрадань, так і часовий період, коли це відбувалося. Установи, підприємства та організації київського самоврядування утворили тісно пов'язану злочинну схему через яку роками прокачувалися десятки, а може й сотні мільйонів гривень бюджетних коштів, тобто грошей киян", - заявила депутат. За її словами, не дивно, що деякі місцеві чиновники, як раніше, так і тепер намагаються використовувати багатства столичної громади для власного збагачення.

"Ті події, які зараз розгортаються, точно не можна охарактеризувати словом "раптом". Ситуація в Києві була зрозумілою для киян. Навколо міських комунальних підприємств та установ "крутилися" дуже сумнівні особи, завжди було багато скандалів і журналістських розслідувань про сірі схеми в структурах міської влади. Для вивчення певних дій і встановлення учасників, для спостереження і підготовки висновків потрібен час. Зараз час прийшов, тому що є результати діяльності правоохоронних органів. Це ми спостерігаємо", - зазначила народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.