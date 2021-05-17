Французька компанія Sanofi оголосила про створення вакцини від коронавірусу з "великим потенціалом"

Французька фармацевтична компанія Sanofi спільно з британським партнером GSK повідомила про успішне завершення другого етапу тестування своєї вакцини від COVID-19. Випробування показали високий рівень вироблення антитіл після однієї дози препарату.

Про це повідомляє пресслужба французької компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначають, що проміжні результати другої фази показали від 95% до 100% вироблення антитіл після другої ін'єкції у всіх вікових групах (від 18 до 95 років).

"Після однієї ін'єкції в учасників (дослідження. - ред.) проявлявся високий рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, що свідчить про великий потенціал вакцини", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що в другому етапі досліджень брали участь 722 добровольці.

Очікується, що найближчими тижнями почнеться основне дослідження в рамках третьої фази. На цьому етапі до тестування планують залучити 35 000 дорослих осіб із широкого кола країн. Передбачається виявлення рівня ефективності проти класичного варіанта коронавірусу з Уханю і південно-африканського штаму.

У разі успішних випробувань вакцина може бути затверджена в четвертому кварталі 2021 року.

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