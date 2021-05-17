Потрібно знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому з Непалу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання - вирішити питання з поверненням з Непалу українських туристів, які вимушено залишилися там через призупинення в зв'язку з карантином міжнародного авіасполучення з Непалом до 31 травня 2021 року.