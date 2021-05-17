Підприємцям найближчим часом виплатять ще 400 млн грн, - Шмигаль
Про це інформує пресслужба глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час наради президент порушив питання стану виплат матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. грн фізособам-підприємцям та працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантину в квітні поточного року.
Так, президенту доповіли, що всього було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання такої допомоги, 120 тис. із них вже здійснено виплату.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді повідомив що, на сьогодні в Україні 243 тис. активних хворих порівняно з 420 тис. на піку епідемії.
Крім того, Зеленському доповіли, що цими вихідними в центрах вакцинації почали прищеплювати осіб старше 65 років, які записалися через додаток "Дія". Усього в Україні вакциновано 956 тис. громадян.