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Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", - Мінцифри

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Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", - Мінцифри
Послугами і документами в додатку або на порталі "Дія" користується кожен четвертий українець.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", а це 10 мільйонів осіб. А цифрові документи приймають 227 організацій. Це результат лише за півтора року", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запустило послугу отримання електронного підпису "Дія Підпис" у додатку "Дія". Також планується зміна процедури прописки. Процес буде повністю переведено в режим онлайн.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Цікаво...
    Ніхто з моїх рідних та знайомих і в очі не бачив ту ДІЮ.
  • Игорь Величко 9fa4e18c
    Врут- как дышат... Зеленое говно.
  • Ted 7b76f4bb
    Тільки що ради понта вирішив ввійти. І зрзумів для цього потрібно голову мати як у Ківи. Стидно признатись але я інженер комп"ютерщик.
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