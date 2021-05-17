Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", - Мінцифри

Послугами і документами в додатку або на порталі "Дія" користується кожен четвертий українець.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", а це 10 мільйонів осіб. А цифрові документи приймають 227 організацій. Це результат лише за півтора року", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запустило послугу отримання електронного підпису "Дія Підпис" у додатку "Дія". Також планується зміна процедури прописки. Процес буде повністю переведено в режим онлайн.

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