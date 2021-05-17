Рада до 30-річчя Незалежності України може прийняти новий закон про гімн і прапор, - "слуга народу" Корнієнко

В Україні готується новий законопроєкт про державні символи.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Закон про державні символи готується. Я думаю, що найближчим часом будуть новини щодо нього. Він буде включати в себе певну кодифікацію існуючих постанов про гімн, прапор, закон про гімн", - сказав Корнієнко.

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Він висловив сподівання, що відповідний закон буде прийнято до 30-ї річниці Незалежності України.