Новини

Поліцейські схопили жінку на вулиці й затягли в автомобіль, а її чоловіка побили. Тепер вони можуть сісти на 8 років

22012102
Поліцейські схопили жінку на вулиці й затягли в автомобіль, а її чоловіка побили. Тепер вони можуть сісти на 8 років
Четверо харківських поліцейських, розшукуючи наркоторговців, схопили на вулиці жінку і погрожували відвезти її до відділення. А коли за жінку заступився чоловік - скували його наручниками і побили.

Це сталося в квітні 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

"Поліцейські підійшли до жінки і, не представившись, не показавши службових посвідчень, стали вимагати, щоб вона пояснила, з якою метою перебуває на вулиці. Не отримавши відповіді, поліцейські силою затягли жінку в автомобіль "Volkswagen Passat" та почали погрожувати відвезти її до відділу поліції і звинуватити в поширенні наркотичних засобів", - сказано в повідомленні.

За жінку спробував заступитися її чоловік, але поліцейські почали його бити.

"Незважаючи на те, що потерпілий опору не чинив і просив припинити, правоохоронці заламали йому руки, наділи наручники і продовжували завдавати йому удари в обличчя і по тілу. При цьому один із поліцейських, використовуючи фізичну перевагу, продовжував незаконно утримувати жінку", - зазначили в прокуратурі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вихователька луцького дитсадка заклеїла чотирирічному малюкові рот скотчем, - ЗМІ. ВIДЕО

Поліцейським загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Поліцейські схопили жінку на вулиці й затягли в автомобіль, а її чоловіка побили. Тепер вони можуть сісти на 8 років 01

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    "стали требовать, чтобы она объяснила, с какой целью находится на улице"
    Пять баллов...
  • Старый Столяр
    вот и увидим, как работает судебная система и не выйдут ли эти бандюки под условный.
  • Стас Белов e99fbf21
    Убийство в Переяслове - кто то сел? Изнасилование в Кагарлыке - тот же вопрос... А тут даже ничего никому не сломали.... Еще через суд восстановятся...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини