Законопроєкт про НАБУ Рада може розглянути в четвер, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Парламент може на позачерговому засіданні в четвер розглянути проєкт закону авторства "слуг народу" Арахамії і Корнієнка, який передбачає, що директора НАБУ призначатиме уряд.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що проєкт закону, який подають Арахамія і Корнієнко, не передбачає негайного звільнення теперішнього директора НАБУ Артема Ситника. Відповідно до законопроєкту, в день його вступу в силу має бути запущена процедура конкурсного відбору директора НАБУ.

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