Німеччина дозволила прокласти два кілометри труб "Північного потоку-2" у своїх водах

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) дало згоду на прокладку труб у виключній економічній зоні ФРН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, тепер консорціум Nord Stream 2 AG зможе в травні прокласти в німецьких водах два кілометри труб споруджуваного газопроводу "Північний потік - 2". Згідно із заявою відомства, компанії дозволено тільки викласти труби на дно, а монтажні роботи мають бути проведені пізніше.

Відомство підкреслило, що рішення прийнято "після ретельної оцінки всіх інтересів, які слід було взяти до уваги". При цьому були враховані і природоохоронні аспекти, зокрема гніздування птахів, яке на цей час вже завершиться. Двокілометрова ділянка споруджуваного газопроводу "Північний потік - 2" розташована у виключній економічній зоні ФРН.

Нагадаємо, в січні BSH дало дозвіл на подальшу прокладку газопроводу з кінця вересня до кінця травня. Воно стосується прокладки труб на ділянці протяжністю 16,5 кілометра в економічній зоні ФРН у Балтійському морі. Цей дозвіл опротестували Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) та організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), але на початку квітня відомство відхилило заперечення екологів "після ретельного їх вивчення", залишивши в силі дозвіл на подальшу прокладку газопроводу.

Читайте також: "Північний потік-2" - це антиєвропейський та антиукраїнській проєкт. Найкращий шлях до справедливості - його зупинити, - Яценюк

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" в адміністративний суд Гамбурга. Трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів у цьому районі, впевнені екологи. BHS вважає, що значних негативних наслідків для морської екосистеми і заповідної для птахів зони в Померанській бухті можна не боятися.

"Північний потік - 2" вже майже добудовано, завершено прокладку близько 95 відсотків гілки довжиною 1200 кілометрів. Наразі підходять до кінця будівельні роботи на ділянці газопроводу в територіальних водах Данії.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, а також Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку.